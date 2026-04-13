IT-эксперт Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал запуск нового мессенджера XChat от Илона Маска и оценил его перспективы на российском рынке.

Ранее социальная сеть X (бывший Twitter) Маска объявила о запуске мессенджера XChat. Релиз приложения для iPhone запланирован на 17 апреля. Новый мессенджер будет доступен исключительно пользователям с учетной записью X.

Специалист выразил мнение, что у XChat мало шансов стать массовым мессенджером в России.

Перспективы XChat на российском рынке будут напрямую зависеть от того, сможет ли мессенджер работать без VPN. Сейчас всё, что выпускает Илон Маск, жёстко привязано к инфраструктуре соцсети X. Например, нейросеть Grok сразу после запуска стала недоступна в России, потому что она привязана к IP‑адресам, которые блокирует Роскомнадзор. Если XChat окажется привязан к той же инфраструктуре, то даже при появлении в российских маркетплейсах он будет работать только с VPN. В таком случае его популярность под вопросом: зачем пользователям искать альтернативу Telegram, если для доступа к ней всё равно нужен VPN? Сейчас аудитория активно ищет мессенджеры, которые работают без VPN. На этом фоне растёт популярность, например, американского Imo — в России им уже пользуются более 10 млн человек, и эта цифра ежемесячно увеличивается. Также набирают обороты азиатские решения вроде KakaoTalk (среди молодёжи 18–24 лет, особенно поклонников K‑pop) и Line, турецкий BiP и другие… Но XChat без возможности работы без VPN вряд ли привлечёт массовую аудиторию — скорее, станет нишевым инструментом для любопытствующих или профессиональных сообществ. А если сервис начнёт набирать популярность, российские власти могут потребовать перенести серверы в РФ. С высокой вероятностью компания на это не пойдёт — и тогда мессенджер может повторить судьбу других заблокированных платформ. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Ранее сообщалось, что аудитория азиатских мессенджеров выросла в России почти на 60%.