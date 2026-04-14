Нейробиологи описали, почему смартфоны вызывают привыкание
Комплексный анализ нейровизуализационных исследований, опубликованный в Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, показывает, что проблемное использование смартфонов (при котором теряется контроль и возникают негативные последствия) связано с изменениями в работе мозга.
Авторы обзора собрали данные 35 исследований, проведенных с 2015 по 2026 год, и попытались понять, какие нейронные механизмы лежат в основе устойчивого и неконтролируемого использования устройств.
Какие изменения фиксирует мозг
У людей с выраженными признаками проблемного использования смартфонов чаще всего отмечаются изменения в трех ключевых системах мозга:
- обработка вознаграждения
- исполнительный контроль
- эмоциональная регуляция
Структурные исследования показывают снижение объема серого вещества в островковой коре, передней поясной и орбитофронтальной коре. Эти зоны связаны с самоконтролем, оценкой награды и внутренними эмоциональными состояниями.
Также выявлены изменения в белом веществе — проводящих путях, связывающих лобные области с лимбической системой, которая отвечает за эмоции и мотивацию.
Функциональные данные дополняют картину. В состоянии покоя наблюдаются изменения в сетях внимания и контроля. При выполнении сложных задач у таких людей часто фиксируется сниженная активность префронтальной коры — области, отвечающей за самоконтроль.
Почему смартфоны «затягивают»
Исследователи отмечают, что важную роль играет социальная природа смартфонов. Они не просто дают доступ к информации, а постоянно обеспечивают социальную обратную связь — сообщения, лайки, уведомления.
«Нас особенно поразило то, что, несмотря на изначально социальный характер использования смартфонов, социально-когнитивным механизмам уделяется сравнительно мало внимания», — отметил один из авторов обзора Роберт Кристиан Вольф.
По его словам, страх упустить важное событие и чувствительность к социальной изоляции могут усиливать мотивационную значимость смартфона. Это делает устройство сильным источником подкрепления поведения.
Реакция мозга на «сигналы» смартфона
Отдельно изучались реакции на уведомления и изображения устройств. В этих ситуациях активируются системы вознаграждения — аналогично тому, как мозг реагирует на другие формы подкрепления.
У некоторых участников такие реакции похожи на те, что наблюдаются при зависимостях, что может указывать на формирование устойчивой связи между смартфоном и ожиданием вознаграждения. Одновременно фиксируются изменения в обработке эмоций и социального взаимодействия, включая реакцию на выражения лиц и ситуации социального исключения.
Социальная боль и цифровая обратная связь
Ключевой вывод обзора — смартфоны тесно связаны с тем, как мозг обрабатывает социальную информацию и взаимодействие с другими людьми.
«Связанные со смартфоном сигналы привлекают внимание не только из-за самого устройства, но и потому, что они часто связаны с социальной обратной связью, ожиданием вознаграждения и избеганием исключения», — пояснил Вольф.
Эксперименты показывают, что даже моделирование социального отторжения активирует у таких людей области мозга, связанные с переживанием социальной боли. В результате они сильнее реагируют на цифровые сигналы — например, на одобрение или его отсутствие.
Как это объясняется в теории
Авторы интерпретируют результаты через модель I-PACE, которая описывает поведенческие зависимости как результат взаимодействия:
- индивидуальных особенностей
- эмоциональных состояний
- когнитивного контроля
В этой модели смартфоны рассматриваются как источник частых и быстрых социальных подкреплений, усиливающих привычные паттерны поведения. Смартфон в этом контексте выступает не просто устройством, а постоянным источником социально значимых сигналов, которые могут формировать устойчивые поведенческие привычки.