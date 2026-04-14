Почему смартфоны вызывают привыкание

Комплексный анализ нейровизуализационных исследований, опубликованный в Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, показывает, что проблемное использование смартфонов (при котором теряется контроль и возникают негативные последствия) связано с изменениями в работе мозга.

Авторы обзора собрали данные 35 исследований, проведенных с 2015 по 2026 год, и попытались понять, какие нейронные механизмы лежат в основе устойчивого и неконтролируемого использования устройств.

Какие изменения фиксирует мозг

У людей с выраженными признаками проблемного использования смартфонов чаще всего отмечаются изменения в трех ключевых системах мозга:

обработка вознаграждения

исполнительный контроль

эмоциональная регуляция

Структурные исследования показывают снижение объема серого вещества в островковой коре, передней поясной и орбитофронтальной коре. Эти зоны связаны с самоконтролем, оценкой награды и внутренними эмоциональными состояниями.

Также выявлены изменения в белом веществе — проводящих путях, связывающих лобные области с лимбической системой, которая отвечает за эмоции и мотивацию.

Функциональные данные дополняют картину. В состоянии покоя наблюдаются изменения в сетях внимания и контроля. При выполнении сложных задач у таких людей часто фиксируется сниженная активность префронтальной коры — области, отвечающей за самоконтроль.

Почему смартфоны «затягивают»

Исследователи отмечают, что важную роль играет социальная природа смартфонов. Они не просто дают доступ к информации, а постоянно обеспечивают социальную обратную связь — сообщения, лайки, уведомления.

«Нас особенно поразило то, что, несмотря на изначально социальный характер использования смартфонов, социально-когнитивным механизмам уделяется сравнительно мало внимания», — отметил один из авторов обзора Роберт Кристиан Вольф.

По его словам, страх упустить важное событие и чувствительность к социальной изоляции могут усиливать мотивационную значимость смартфона. Это делает устройство сильным источником подкрепления поведения.

Реакция мозга на «сигналы» смартфона

Отдельно изучались реакции на уведомления и изображения устройств. В этих ситуациях активируются системы вознаграждения — аналогично тому, как мозг реагирует на другие формы подкрепления.

У некоторых участников такие реакции похожи на те, что наблюдаются при зависимостях, что может указывать на формирование устойчивой связи между смартфоном и ожиданием вознаграждения. Одновременно фиксируются изменения в обработке эмоций и социального взаимодействия, включая реакцию на выражения лиц и ситуации социального исключения.

Социальная боль и цифровая обратная связь

Ключевой вывод обзора — смартфоны тесно связаны с тем, как мозг обрабатывает социальную информацию и взаимодействие с другими людьми.

«Связанные со смартфоном сигналы привлекают внимание не только из-за самого устройства, но и потому, что они часто связаны с социальной обратной связью, ожиданием вознаграждения и избеганием исключения», — пояснил Вольф.

Эксперименты показывают, что даже моделирование социального отторжения активирует у таких людей области мозга, связанные с переживанием социальной боли. В результате они сильнее реагируют на цифровые сигналы — например, на одобрение или его отсутствие.

Как это объясняется в теории

Авторы интерпретируют результаты через модель I-PACE, которая описывает поведенческие зависимости как результат взаимодействия:

индивидуальных особенностей

эмоциональных состояний

когнитивного контроля

В этой модели смартфоны рассматриваются как источник частых и быстрых социальных подкреплений, усиливающих привычные паттерны поведения. Смартфон в этом контексте выступает не просто устройством, а постоянным источником социально значимых сигналов, которые могут формировать устойчивые поведенческие привычки.