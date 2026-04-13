Китай проложил тоннель для высокоскоростной железной дороги по дну реки Янцзы

Китай успешно завершил проходку тоннеля для высокоскоростной железной дороги /ВСЖД/ по дну реки Янцзы, самой длинной в Китае и третьей по длине реки в мире.

В конце марта текущего года тоннелепроходческий комплекс китайской разработки под названием "Линханхао", который является крупнейшим в мире по диаметру щита /15,4 м./ оборудованием для ВСЖД, успешно выполнил задачи по проходке тоннеля по дну реки Янцзы.

Общая протяженность тоннеля, соединяющего район Чунмин в городе Шанхай и город Тайцан провинции Цзянсу /Восточный Китай/, составляет 14,25 км, в том числе протяженность участка по дну реки Янцзы - 11,18 км.

Данный тоннель является ключевым проектом в строительстве участка Шанхай-Нанкин магистрали ВСЖД Шанхай-Чунцин-Чэнду, которая должна стать частью высокоскоростной железнодорожной сети Китая, состоящей из восьми вертикальных линий север-юг и восьми горизонтальных линий восток-запад.

На данный момент проект представляет собой крупнейший в Китае подводный тоннель ВСЖД мирового класса, который отличается самыми высокими строительными стандартами, самой большой протяженностью проходки и самым большим масштабом в стране.

"Линханхао" начал свою работу в конце апреля 2024 года. Спустя 23 месяца проходки был достигнут город Тайцан.

После введения в эксплуатацию тоннеля высокоскоростные поезда смогут пересекать реку под водой со скоростью 350 км/ч, не снижая скорости передвижения по пути.

В последние годы Китай ускоренными темпами продвигает строительство высокоскоростной железнодорожной сети.

26 декабря 2025 года с открытием ВСЖД, соединившей города Сиань и Яньань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, общая протяженность эксплуатируемых в Китае железнодорожных путей этой категории перешагнула рубеж в 50 тыс. км, что ознаменовало выход КНР на новый уровень в области развития высокоскоростного ж/д сообщения.

Первая ВСЖД в Китае появилась в 2008 году, когда междугородный маршрут связал Пекин с Тяньцзинем. По данным госкорпорации "Китайские железные дороги" /КЖД/, на данный момент ею охвачено 97% всех городских районов с населением от 500 тыс. человек. По протяженности сданных в эксплуатацию высокоскоростных железных дорог Китай находится на первом месте в мире, опережая по этому показателю все другие государства мира вместе взятые.

Как отметил эксперт Института экономики и планирования железных дорог Китая Юй Цзянь, обширная сеть высокоскоростных железных дорог позволяет совершать поездки продолжительностью от 1 до 2 часов в пределах городских агломераций, расположенных на расстоянии 500 км друг от друга, поездки продолжительностью 4 часа между крупными городами, расположенными на расстоянии 1000 км друг от друга, а также преодолевать расстояние более 2000 км в поездках всего за один день.

По данным КЖД, компания планирует довести к концу 2030 года протяженность эксплуатируемых в стране ВСЖД до около 60 тыс. км., а к 2035 году - 70 тыс. км.

Кроме того, Китай прилагает усилия для проведения испытаний передовых прототипов высокоскоростных поездов, чтобы в будущем в дальнейшем сократить время в пути между разными регионами огромной страны.

В декабре 2024 года в Пекине был представлен прототип самого быстрого в мире поезда CR450, который будет курсировать со скоростью 400 км/ч. Новая модель ж/д состава будет значительно быстрее, чем существующие в настоящее время высокоскоростные поезда CR400, которые курсируют со скоростью 350 км/ч.

К настоящему времени скоростной поезд CR450 совершил серию испытаний на ряде ВСЖД в Китае, достигнув скорости движения в 453 км/ч.

Таким образом, Китай первым в мире сформировал систему показателей для поездов, курсирующих со скоростью 400 км/ч, укрепив свое лидирующее положение в мире по уровню развития высокоскоростного ж/д сообщения.

По словам главного инженера Китайской академии железнодорожных наук Чжао Хунвэй, в соответствии с установленными требованиями, CR450 должен пройти испытания на пригодность к эксплуатации прежде чем будет запущен в серийное производство и введен в эксплуатацию. Пробег испытаний составляет 600 тыс. км, что эквивалентно 15 полным кругам вокруг Земли.

"К настоящему моменту CR450 уже проехал 300 тыс. км, то есть половину совокупного пробега для испытаний", - сообщила она.

Кроме прототипа CR450, Китай уделяет огромное внимание роли технологии маглева в повышении эффективности перевозки. В этом направлении также были достигнуты результаты.

В июле прошлого года на 12-м Всемирном конгрессе по высокоскоростным железным дорогам в Пекине был представлен первый в стране сверхпроводящий электрический высокоскоростной поезд на магнитной подвеске. Состав движется по принципу магнитной левитации, которая позволяет буквально зависать в воздухе и развивать скорость до 600 км/ч.

По словам научного сотрудника компании CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. Юй Цинсуна, технология сверхпроводящей электромагнитной левитации позволяет восполнить пробелы в скоростях между высокоскоростными поездами и самолетами.