Samsung признала баг камеры в Galaxy S25 Ultra

Пользователи Samsung Galaxy S25 Ultra пожаловались на проблему, влияющую на качество снимков при использовании функции Virtual Aperture в приложении Expert RAW. Об этом сообщает SamMobile.

Оказалось, что при съемке с 5-кратным зумом в Expert RAW изображения могут получаться размытыми из-за некорректной обработки разделения объекта и фона. Представители компании подтвердили проблему и сообщили на форуме Samsung Community, что проблема была воспроизведена и в настоящее время готовится исправление.

Функция Virtual Aperture позволяет вручную регулировать степень размытия фона или переднего плана, имитируя работу диафрагмы. Она дебютировала в серии Galaxy S25 Ultra и позднее была доработана в следующем поколении устройств, после чего обновленная версия была также внедрена в текущую модель.

По предварительной информации, устранение ошибки планируется включить в обновление One UI 8.5. Ожидается, что стабильная версия обновления будет доступна для линейки Galaxy S25 уже в конце текущего месяца.