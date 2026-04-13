В Минцифры высказались за цензуру ИИ

Искусственный интеллект в России должен проходить цензурные фильтры. Об этом, как пишут «Ведомости», заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов.

По его словам, если людей цензурировать нельзя, потому что у них есть права, то для нейросетей такие ограничения необходимы.

Тема обсуждается на фоне решений и заявлений последних месяцев. В феврале Верховный суд признал незаконным использование искусственного интеллекта для создания образов людей в предвыборной агитации. А в начале апреля в МИД предупреждали, что ИИ может влиять на взгляды пользователей и создавать для них так называемые информационные пузыри.