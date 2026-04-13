Раскрыт давний секрет Windows

Бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер рассказал, как ему удалось создать «Диспетчер задач». Видео опубликовано на YouTube-канале специалиста.

Ветеран Microsoft считается создателем «Диспетчера задач» в Windows и знаменитой комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del, которая запускала программу. В ролике Пламмер раскрыл секрет операционной системы (ОС). По словам автора, в 1990-х годах инженеры были ограничены ресурсами компьютеров того времени, поэтому им приходилось очень хорошо оптимизировать все утилиты для Windows.

Дэйв Пламмер признался, что первая версия «Диспетчера задач» — программы, необходимой для управления процессами Windows, — занимала всего 80 килобайт на диске компьютера. Современная версия утилиты имеет размер около 4 мегабайт. По словам Пламмера, философией минимализма руководствовались программисты того времени, а сейчас приложения могут занимать много места и впустую тратить ресурсы устройства.

Пламмер также рассказал об уникальности «Диспетчера задач». По его словам, сервис научили запускаться даже в тех случаях, когда компьютер и все остальные программы зависали. Утилита имела особый режим работы в условиях ограниченных ресурсов: по словам Пламмера, даже если компьютер зависал намертво, в «Диспетчере задач» запускались только первые две, самые важные вкладки.

Ранее стало известно, что Microsoft оставила лишь два способа активации Windows 11 в 2026 году. У пользователей есть возможность активировать ОС онлайн или офлайн, введя уникальный код.