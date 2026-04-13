Баканов анонсировал первый запуск со стартового комплекса "Нового старта"
Первый запуск со стартового комплекса на космодроме Восточном, который будет построен в рамках совместного проекта Роскосмоса и частного инвестора "Новый старт", запланирован на первый квартал 2027 года.
Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире радиостанции "Вести FM".
"Новый старт" занимается развитием ракетной тематики. Они строят площадку на космодроме Восточный за свои деньги. Первый запуск должен состояться в первом квартале 2027 года. Мы с ним договорились о серьезном объеме инвестиций в нашу отрасль, в ракетостроение. Они хотят заниматься ракетами с возвращаемыми ступенями, чтобы быть максимально конкурентоспособными на мировом рынке. Будем их поддерживать", - заявил Баканов.