Баканов анонсировал первый запуск со стартового комплекса "Нового старта"

Первый запуск со стартового комплекса на космодроме Восточном, который будет построен в рамках совместного проекта Роскосмоса и частного инвестора "Новый старт", запланирован на первый квартал 2027 года.

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире радиостанции "Вести FM".