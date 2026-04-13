Астроном оценил перспективы колонизации Луны

Практическое освоение Луны в ближайшей перспективе не предполагает создания колонии «на самообеспечении» — максимум люди обустроят там научную базу. Причем она будет снабжаться с Земли, что потребует невероятных денежных вливаний, но это будет большим прорывом для фундаментальной науки, рассказал астроном, популяризатор науки Владимир Сурдин в интервью с проектом «Сноб».

В обозримом будущем, по словам ученого, планируется создание научной базы, а затем речь будет идти о таких важных направлениях, как радиоастрономия. Что касается следующей высадки на Луне, то сегодня есть такая цель, однако сроки ее реализации оценить непросто — так, сегодня планируется высадить космонавтов в конце 2027 года, однако пока нет посадочного аппарата, напомнил Сурдин.

«Его делает Маск, его делает Безос. И у них конкуренция. Наверное, Маск всё-таки первым сделает. И интуиция мне подсказывает, что в конце 28-го года высадка может осуществиться», — считает астроном.

Он отметил, что если Илон Маск сумеет разработать лунный посадочный модуль, то на Луну удастся завести до 10 тонн научных приборов — значение такого события трудно переоценить с научной точки зрения. Однако полеты на Луну никогда не станут «чем-то обыденным», убежден Сурдин. В пример он привел освоение Антарктиды, напомнив, что даже её не удается колонизировать, и все, что потребляется людьми в районе Южного полюса, приходится завозить с материка. С Луной первые десятилетия с момента создания базы ситуация будет обстоять также, пояснил ученый.

«На Луну всё придется завозить. Первые несколько десятилетий абсолютно всё. И будет это стоить невероятных денег, — подчеркнул он. — Так что ни о какой колонии, которая бы на самообеспечении жила, речи быть не может. А о научной базе, которая будет снабжаться Землей за большие деньги, наверное можно говорить. И китайцы, и мы вместе с китайцами хотим это сделать».

В этом направлении работают и США, в том числе уже существуют электростанции на атомных реакторах, которые понадобятся для этих целей, отметил Сурдин. По его словам, эксперты уже знают, где будут располагаться первые поселения, защищенные от радиации, однако речь все-таки идет о научных базах, рабочие экипажи которых будут состоять из нескольких специалистов и регулярно меняться — раз в полгода или раз в год.

Напомним, на днях представитель госкорпорации «Роскосмос» в Китае Алексей Сухов сообщил, что российский аппарат для анализа лунного грунта и радиации будет установлен на китайском зонде в рамках программы по исследованию Луны. Управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило, что зонд «Чанъэ-7», оснащённый российским детектором лунной пыли, уже доставлен на космодром Вэньчан на острове Хайнань и планируется его запуск во второй половине 2026 года.

Миссия «Чанъэ-7» является частью четвёртого этапа китайской программы по исследованию Луны и включает посадочный модуль, который должен приземлиться на Южном полюсе Луны.