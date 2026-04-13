Россияне смогут увидеть единственную яркую комету

Комету C/2025 R3, которая является самой яркой после недавней гибели кометы A1, можно будет увидеть на небе в течение ближайших 2-3 суток.

Об этом Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила в своем Telegram-канале.

"Перед восходом Солнца можно будет наблюдать единственную сколь-либо яркую комету, которую сейчас вообще можно найти среди звезд - комету C/2025 R3", - говорится в публикации.

Небесное тело открыли в сентябре прошлого года. Максимум яркости комета проходит прямо сейчас - на уровне пятой звездной величины, что в 20-30 раз слабее ожиданий. Однако даже в таком виде объект является самой яркой кометой, скорее всего, ближайших нескольких месяцев.

Ученые предупредили, что тело довольно слабое, поэтому рассмотреть получится немного - как минимум голову в виде туманного пятнышка и часть хвоста. В лаборатории посоветовали воспользоваться программами для поиска кометы.