Неправильные настройки в умных часах могут привести к краже данных

Злоумышленники могут использовать умные часы как источник данных о состоянии здоровья владельца, в том числе для последующего шантажа. Такая угроза возникает не столько из-за уязвимостей самих устройств, сколько из-за некорректных настроек приватности в связанных с ними приложениях и сервисах.

О такой возможности рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов. По его словам, получить доступ к целевому программному обеспечению можно, завладев учётными данными соответствующего аккаунта.

Сделать это можно, например, с помощью фишинга. Кроме того, злоумышленники ищут пользователей с некорректно настроенной приватностью, из-за чего в открытый доступ могут попадать данные геолокации и другая конфиденциальная информация.

Уже было несколько громких инцидентов, когда в публичный доступ утекали данные военных и сотрудников спецслужб. Так, из-за неправильных настроек приложения Strava оказались в открытом доступе координаты французской авианосной группы.

Один из офицеров авианосца «Шарль де Голль» использовал это приложение во время пробежек. В Швеции похожим образом попали в открытый доступ маршруты передвижения премьер-министра, членов королевской семьи и сотрудников спецслужб, обеспечивавших их охрану.

«Данные о местоположении и маршрутах могут использоваться для слежки или преследования, а информация о здоровье и физической активности — в схемах социальной инженерии или даже для шантажа», — отметил Дмитрий Галов, объясняя, как злоумышленники могут использовать такие сведения о рядовых пользователях.

Ситуацию осложняет и огромная пользовательская база подобных устройств. Поэтому даже сравнительно редкие уязвимости или ошибки в настройках могут затронуть большое число людей.