В России предсказали судьбу мессенджера Илона Маска

Новый мессенджер Илона Маска XChat будет популярен среди россиян с учетом блокировок и замедлений существующих ресурсов. Однако вряд ли он будет сотрудничать с властями, а значит в будущем его ждет «тихая и спокойная» блокировка без жесткой войны, как это происходит с Telegram. Такой прогноз в беседе с НСН озвучил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

По его мнению, Telegram у россиян был популярен за счет того, что позиционировался как безопасный ресурс – в этом свете перспективы есть и у Маска, особенно на фоне возможного внедрения хорошо развитого ИИ Grok. В перспективе XChat может догнать «китов индустрии» и стать интересным ресурсом, однако вряд ли Илон Маск согласится сотрудничать с российскими властями, а значит будущее мессенджера определено, отметил Геллер.

«Скорее всего, его может ждать такая же судьба, как и запрещенный, например, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — считает эксперт. — Будет спокойная, тихая блокировка без жесткой войны, которая сейчас идет с Telegram».

Напомним, компания X (бывший Twitter) Илона Маска запустила бета-версию нового мессенджера под названием XChat. Решение позиционируется как мессенджер нового поколения и, по своему функционалу, потенциально может составить конкуренцию Telegram.

Релиз приложения для iPhone запланирован на 17 апреля. Приложение будет доступно исключительно пользователям с учетной записью X и предложит стандартный набор функций современных мессенджеров.