Представлен проект «Орфей» для поиска внеземной жизни

На конференции Lunar and Planetary Science был представлен проект миссии «Орфей», разработанный Коннором Банном и Паскалем Ли (Институт SETI, США). Идея миссии строится на пересмотре подхода к поиску жизни на Марсе. Долгое время внимание было сосредоточено на поверхности планеты, но она подвергается сильной радиации и содержит перхлораты — соединения, токсичные для известных форм жизни. Это снижает шансы обнаружить биосигнатуры.

Исследователи предлагают сместить фокус вглубь — в подповерхностные и вулканические структуры, где условия потенциально более стабильны.

Где конкретно хотят искать жизнь

Миссия ориентирована на регион Цербер Фоссае в районе Элизиум Планития. Это одна из геологически более молодых зон Марса с лавовыми потоками и признаками недавней вулканической активности.

Возраст некоторых событий оценивается в диапазоне от 46 000 до 222 000 лет, что по геологическим меркам считается очень недавним.

Особый интерес представляет мантийный слой Цербера Фосса (CFmu) — крупная пирокластическая структура, связанная с мощными извержениями.

«Орфей» и идея подземной разведки

Название миссии отсылает к мифу об Орфее, который спускался в подземный мир. Аналогия здесь прямая: аппарат должен исследовать глубинные трещины, пещеры и вулканические жерла, куда не могут попасть колесные марсоходы.

Основной маршрут включает кратер Зунил, цепь ям «Архипелаг Цербера» и вулкан Цербер Толус 1.

Почему не марсоход

Рельеф региона делает классические роверы бесполезными. Вертикальные провалы и обрушенные структуры требуют другого подхода.

Поэтому рассматривается концепция летательного аппарата вертикального взлета и посадки (VTOL), по типу мини-дрона. Подобный принцип уже доказал свою работоспособность на Марсе в миссии Ingenuity, сопровождавшей марсоход Perseverance.

Наиболее перспективные зоны

Ключевой объект — «Вентиляционное отверстие № 5». Это углубление диаметром около 200 метров и глубиной примерно 50 метров. От него тянется темная полоса длиной до 400 метров, которая может быть следом недавнего вулканического материала или переноса пыли ветром.

Ученые рассматривают его как один из наиболее вероятных кандидатов для поиска следов недавней геологической активности и потенциальных биосигнатур.

Инструменты миссии

Планируемый аппарат должен нести:

цветную всенаправленную камеру

ближнеинфракрасный спектрометр

георадар для поиска подземных пустот

прибор для выявления биосигнатур (его точные характеристики пока не определены)

Зачем это нужно

Главная цель — поиск возможной существующей жизни или ее следов в среде, защищенной от радиации и более стабильной, чем поверхность.

Вулканические жерла особенно интересны, так как они могут сохранять тепло и выбрасывать газы, включая водяной пар. На Земле аналогичные условия существуют у гидротермальных источников на дне океана, которые рассматриваются как возможная среда зарождения жизни.

Если разработка продолжится, аппарат может стать одним из ключевых инструментов для поиска жизни на Марсе в ближайшие десятилетия.