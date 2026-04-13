Названы способы активации Windows

В 2026 году осталось лишь два способа активации Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

© Lenta.ru

Журналисты медиа напомнили, что с декабря 2025-го Microsoft запретила активировать копии операционных систем (ОС) по телефону. Это был один из старейших способов зарегистрировать и активировать Windows. Авторы обратили внимание, что недавно Microsoft обновила справочную статью на своем сайте и назвала способы активации ОС.

При покупке копии Windows 11 у розничного продавца пользователи могут ввести 25-символьный код. Обычно его можно найти в бумажных материалах с системой. Для всех остальных пользователей корпорация из США рекомендует активировать Windows через интернет.

«Новый способ обеспечивает более безопасную, надежную и удобную активацию, а также помогает предотвратить мошенничество», — заявили в компании.

Специалисты Microsoft объяснили, что для активации через сервисный сайт нужно иметь аккаунт и привязанную к нему операционную систему.

В компании подытожили, что способ активации через интернет подходит как обычным, так и корпоративным пользователям. При этом в фирме пообещали, что не будут закрывать способ офлайн-активации ОС.

