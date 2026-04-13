Обход блокировок: зачем России защищенный доступ в Сеть

Уход зарубежных мессенджеров и развитие российских корпоративных сервисов спровоцировали неожиданный тренд: государственные структуры в 2025–2026 годах в массовом порядке закупают инструменты для обхода блокировок. Речь идет о VPN и прокси-серверах, пишет Life.

На сайте госзакупок с конца прошлого года появились тысячи лотов на сотни миллионов рублей — чиновники хотят получить неограниченный и защищенный доступ к интернету.

Лидер по закупкам — структуры Минобороны. Только «ВТК-Мобайл» (дочка «Воентелекома») в марте-апреле разместила 9 заявок на 155 млн рублей. Госкорпорация по организации воздушного движения готова потратить 92 млн рублей, «ГЛОНАСС» — 12 млн рублей.

Среди регионов рекордсмен — Тюменская область (200 млн рублей, основной поставщик — «Ростелеком»). Администрация Подмосковья заложила 152 млн рублей. Мурманская область — 15,5 млн рублей, Якутия — 6 млн, Тува — 5 млн, Астрахань — 3 млн. Даже небольшие районные центры выделяют по 300–400 тысяч рублей. Закупками занимаются местные министерства, МЧС, Минздрав, СК, администрации, школы, водоканалы, МФЦ и даже заводы ВПК.

Эксперты поясняют, что классический VPN изначально создавался не для обхода блокировок, а для безопасной работы с корпоративными сетями.

«Это дешевая альтернатива выделенным закрытым линиям, когда проложить их невозможно», объясняет глава разработки видеоплатформы Tach Роман Майстер. Удаленные сотрудники подключаются к внутренней сети из любого места, и данные не перехватят посторонние, добавил он.

Для Минобороны, МВД, прокуратуры и медицины это вопрос координации подразделений и защиты служебной информации. Кроме того, VPN позволяет администраторам мониторить трафик, фильтровать угрозы и контролировать доступы, подчеркнул специалист.