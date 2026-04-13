Huawei анонсировала презентацию складного смартфона Pura X Max

Компания Huawei объявила о презентации складного смартфона Pura X Max на китайском рынке и открыла прием предварительных заказов. Официальная презентация устройства состоится 20 апреля.

Судя по опубликованным материалам, производитель пересмотрел дизайн задней панели. Блок основной камеры интегрирован в массивную декоративную пластину с фирменным брендингом XMAGE, тогда как остальная поверхность корпуса визуально разделена на две зоны с вертикальными и горизонтальными линиями.

Особое внимание уделено внешнему дисплею: его диагональ заметно увеличена по сравнению с предыдущей моделью. На шарнирной части корпуса размещен логотип компании. Основной складной и внешний экраны оснащены отверстиями под фронтальные камеры.

Новинка будет доступна в трех цветах: синем, оранжевом и белом. Технические характеристики официально не раскрываются, однако, по слухам, устройство получит 7,69-дюймовый внутренний дисплей с разрешением WQHD+ и 5,5-дюймовый внешний экран.

Также Huawei Pura X Max приписывают фирменный чип Kirin 9030 с девятиядерной архитектурой, который также получат смартфоны линейки Pura 90.