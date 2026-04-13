В Египте обнаружен древний храм с гигантским ритуальным бассейном

После 7 лет раскопок в Телль-эль-Фарме египетская миссия обнаружила крупный религиозный комплекс, который меняет представления о древнем Пелусии — важном городе на границе Египта и восточного Средиземноморья.

Центром открытия стал редкий круглый храм, связанный с локальным божеством Пелусием. Исследователи считают, что его образ был тесно связан с нильскими водами и плодородными отложениями, критически важными для жизни региона.

Храм, построенный вокруг воды

Главная особенность сооружения — огромный круглый бассейн диаметром около 35 метров. Он не был декоративным элементом: бассейн соединялся с рукавом Нила и регулярно наполнялся водой с илом.

Такая конструкция требует точных инженерных решений. Вода, по мнению археологов, использовалась в ритуалах, связанных с очищением и обновлением. Возможны циклы заполнения и осушения, символизирующие разлив Нила и сельскохозяйственное возрождение.

В центре бассейна расположена квадратная платформа, вероятно, предназначенная для культовой статуи. Входы в комплекс были организованы с нескольких сторон, что указывает на продуманную систему доступа к священному пространству.

Инженерия и ритуалы

Вокруг бассейна выявлена сеть каналов и цистерн для управления потоками воды. Это говорит о том, что храм был не только религиозным, но и сложным гидротехническим сооружением.

Ученые предполагают, что ритуалы могли имитировать природные циклы Нила. Вода здесь выступала не символом, а активным элементом обряда.

Архитектура комплекса сочетает египетские традиции с эллинистическими и римскими элементами. Это отражает положение Пелусия как пограничного города, через который проходили торговые и культурные потоки. Такое смешение культур усиливает гипотезу о долгой и устойчивой религиозной традиции, адаптировавшейся к политическим изменениям — от Птолемеев до Рима.

От административного здания к храму

Когда раскопки начались в 2019 году, сооружение приняли за гражданское — возможно, зал собраний. Только позже, после раскрытия всей круговой структуры и водной системы, его интерпретация изменилась.

Сравнение с аналогичными памятниками эллинистического и римского периодов подтвердило: это сакральный комплекс, а не административное здание.

Пелусий играл двойную роль. С одной стороны — военный форпост, защищавший Египет от восточных вторжений. С другой — торговый узел, через который шли товары и культурные влияния. Город экспортировал лен и пиво и одновременно впитывал внешние традиции, что формировало его сложную социальную и религиозную структуру.

Значение находки

Новый храм показывает, что религия в приграничных городах Египта могла сильно отличаться от канонических культов крупных центров. Здесь важную роль играла локальная среда — прежде всего вода и цикл Нила.

По мнению исследователей, комплекс отражает гибкую форму верований, где религия была тесно связана с природными процессами и повседневной жизнью.