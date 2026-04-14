Дорого и бессмысленно: Ученый удивился охоте на медуз в Азовском море
Зачем регулировать численность медуз, если это не промысловый вид, и не ясно, есть ли желающие покупать их, заявил НСН Темир Бритаев.
Медузы-корнероты не являются промысловым видом для России — их сложно продать кому-либо, поэтому нет смысла заниматься их добычей, рассказал заведующий Лабораторией морских беспозвоночных РАН Темир Бритаев в беседе с НСН.
В Азовском море проведут вылов медуз при помощи специальных орудий в 2026 году. Это необходимо для сохранения экологии, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Его слова приводит РБК. Бритаев объяснил, почему они наводнили туристическую зону.
«Сейчас медуз действительно много — отдыхающие жалуются, что встречаются с этими корнеротами. Их число выросло за счет того, что вода стала более соленой. В Азовском море все зависит от стока рек — если его меньше, то прибывают воды из Черного моря, а если больше, то соленость понижается. В этом году, видимо, сложилась более благоприятная ситуация для медуз для проникновения в Азовское море из-за повышения соленой воды», — отметил он.
Бритаев также добавил, что регуляция численности медуз — это затратный проект.
«Мы не регулируем численность медуз, так как это очень дорого стоит. Если бы это был промысловый вид, как те же камчатские крабы, которых вселили в Баренцево море и регулируют их численность, то это одно. Там выделяют квоты, идет вылов. В Китае соленых медуз даже употребляют в пищу, но наша публика не готова поедать их тоннами. Может быть, их купят на Востоке. Но это тоже нестабильный процесс — в этом году может быть целесообразно вылавливать, а в следующем уже все станет нерентабельным. Дополнительная сложность — отсутствие стабильного спроса. Непонятно, кому их продавать, кто будет покупать. Скорее всего, вылов будет небольшим и экспериментальным», — подчеркнул он.