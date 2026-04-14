Ученый удивился охоте на медуз в Азовском море

Зачем регулировать численность медуз, если это не промысловый вид, и не ясно, есть ли желающие покупать их, заявил НСН Темир Бритаев.

Медузы-корнероты не являются промысловым видом для России — их сложно продать кому-либо, поэтому нет смысла заниматься их добычей, рассказал заведующий Лабораторией морских беспозвоночных РАН Темир Бритаев в беседе с НСН.

В Азовском море проведут вылов медуз при помощи специальных орудий в 2026 году. Это необходимо для сохранения экологии, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Его слова приводит РБК. Бритаев объяснил, почему они наводнили туристическую зону.

«Сейчас медуз действительно много — отдыхающие жалуются, что встречаются с этими корнеротами. Их число выросло за счет того, что вода стала более соленой. В Азовском море все зависит от стока рек — если его меньше, то прибывают воды из Черного моря, а если больше, то соленость понижается. В этом году, видимо, сложилась более благоприятная ситуация для медуз для проникновения в Азовское море из-за повышения соленой воды», — отметил он.

Бритаев также добавил, что регуляция численности медуз — это затратный проект.