Названа причина рекордного роста метана в атмосфере

В период с 2019 по 2024 год содержание метана в земной атмосфере увеличивалось рекордными темпами — почти на 0,7% ежегодно, однако до сих пор у специалистов не было единого мнения о причинах этого феномена.

Команда химиков из США и Европы под руководством профессора Гарвардского университета Дэниела Джейкоба проанализировала спутниковую информацию, собранную приборами TROPOMI на борту европейского аппарата Sentinel-5P и японского зонда GOSAT. Результаты исследования показали, что за ускоренный рост отвечает сразу несколько факторов, причём роль антропогенных выбросов оказалась не единственной и не главной на поздних этапах, опубликовано в журнале Science Advances.

Оказалось, что в 2019–2021 годах выбросы метана действительно били рекорды: газ активно поступал в атмосферу как из-за деятельности человека, так и в результате природных процессов, например на заболоченных территориях.

Однако после 2021 года ситуация изменилась — ежегодный объём новых выбросов снизился с 601 до 571 миллиона тонн отчасти из-за пандемии COVID-19 и повышения эффективности промышленности. Тем не менее общая концентрация метана продолжала быстро расти, и исследователи нашли объяснение этому парадоксу.

Ключевым звеном оказались гидроксил-ионы (OH-радикалы), которые играют роль «чистильщика» атмосферы, окисляя метан и способствуя его выведению. В указанный период концентрация этих молекул неожиданно упала примерно на 2%, что, согласно расчётам, обеспечило около 16% от общего прироста метана. В результате среднее время жизни парникового газа в воздухе увеличилось с 10,5 до 11,2 лет, что усиливает его негативное воздействие на климат.

Учёные подчёркивают, что механизмы, управляющие колебаниями уровня гидроксил-ионов в атмосфере, пока остаются не до конца изученными, и это открытие ставит перед климатологами новую важную задачу.

Понимание данных процессов критически необходимо для точного прогнозирования климатических изменений и разработки стратегий по снижению концентрации метана, который является одним из самых мощных парниковых газов.

