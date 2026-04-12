Дуров поблагодарил пользователей за то, что они делятся своими «нюдсами» в Telegram

Павел Дуров поблагодарил пользователя за то, что он делится своими интимными фотографиями в Telegram, а не WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Необычная дискуссия развернулась в социальной сети X. В комментариях к публикации Дурова, в которой он критиковал WhatsApp за безопасность, пользователь X с ником xdrewmiko отметил, что предпочитает делиться своими «нюдсами» через Telegram, а не через WhatsApp.

Основатель Telegram оперативно отреагировал на сообщение: «Спасибо за доверие — ваши интимные фото в безопасности у нас».

По словам Дурова, переписка пользователей WhatsApp не безопасна по умолчанию, несмотря на заявления разработчиков о сквозном шифровании. Всему виной якобы то, что около 95% сообщений хранятся в резервной копии на серверах Apple и Google в незашифрованном виде.

«Шифрование резервных копий опционально, и мало кто его включает — не говоря уже об использовании сильных паролей», — отметил глава Telegram.

Публикация Дурова собрала более 5 млн просмотров в X и более 6 тыс. лайков.

