В Китае нашли водопровод возрастом в несколько тысяч лет

В центральном Китае археологи из Хэнаньского провинциального института культурного наследия обнаружили сложную водоснабжающую систему, возраст которой составляет около четырех тысяч лет. Это открытие указывает на развитое городское планирование в эпоху династии Ся. О необычной находке сообщает издание Arkeonews.

Раскопки проводились на территории Ванчэнган в провинции Хэнань — регионе, считающемся одним из ключевых центров формирования ранней китайской цивилизации. Ученые наткнулись на два крупных искусственных рва шириной около трех метров и длиной более 120 метров, которые ориентированы с севера на юг. Эти рвы соединяются с более широким каналом шириной до 10 метров и являют собой единую систему для водоснабжения и отвода воды.

Кроме основных сооружений, археологи также обнаружили сеть мелких каналов шириной от 0,3 до одного метра. Предполагается, что они были связаны с жилыми зонами и хозяйственными постройками и обеспечивали отвод дождевой и сточной воды.

Исследователи отмечают, что структура каналов отличается высокой точностью и однородностью. То есть перед строительством, вероятно, происходило точное планирование работ. Для создания такой инфраструктуры потребовались бы значительные ресурсы и организованный труд, что указывает на наличие централизованного управления.

По словам специалистов, это открытие предоставляет дополнительные доказательства существования династии Ся как реального государственного образования, хотя долгое время династия считалась мифом. Масштаб и сложность системы показывают, что в тот период в регионе уже имелись инженерные знания и управленческие структуры, говорится в материале.

До этого около гробницы Сенеба, в районе Курна на западном берегу Луксора, археологи обнаружили восемь нетронутых папирусов, возраст которых оценивается примерно в 3000 лет.