МГУ запустит три спутника для поиска солнечных вспышек

Российские ученые начали разработку малых спутников для поиска солнечных вспышек. Запуск трех аппаратов с гамма-детекторами запланирован на 2027 год. Два спутника изготовит МГУ имени М. В. Ломоносова, третий — БФУ имени Канта, пишет ТАСС.

Группировка создается в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Как пояснил директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Эдуард Боос, одновременная работа трех аппаратов позволяет определить источник сигнала с помощью метода триангуляции. Это поможет уточнить координаты вспышек и прояснить их природу.

Спутники будут исследовать гамма-всплески, транзиентные гамма-явления и солнечные вспышки. Боос отметил, что реализацию инициатив связанных с кубсатами поддержал ректор МГУ Виктор Садовничий.