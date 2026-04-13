Почему в Персидском заливе нефти больше, чем где-либо еще на Земле

Персидский залив — это настоящая геологическая аномалия. На долю этого региона, занимающего всего 3% земной суши, приходится почти половина мировых запасов нефти и 40% газа.

Ученые выяснили, что секрет такого феноменального богатства кроется в редчайшем совпадении природных факторов, которые копились здесь миллионы лет, пишет Conversation.

Геологический «слоеный пирог»

Персидский залив сформировался в зоне грандиозного столкновения двух тектонических плит: Аравийской и Евразийской. Это противостояние, длящееся уже 35 миллионов лет, создало идеальную «ловушку» для углеводородов.

Иранская сторона (горы Загрос)

Здесь пласты земли смяты в гигантские складки. На спутниковых снимках месторождения выглядят как длинные «сосиски», в которых заперты сотни миллиардов баррелей нефти.

Аравийская сторона

Здесь плита оказалась более жесткой. Вместо складок она выгнулась в колоссальные купола площадью в сотни квадратных километров. Именно в таком куполе расположено месторождение Гавар в Саудовской Аравии — крупнейшее в мире.

Чтобы регион стал «энергетическим сердцем» планеты, природа соблюдала строгую технологию. 150–200 миллионов лет назад здесь активно накапливался планктон. В местных породах содержание органики достигает 13% (для сравнения: порода считается перспективной уже при 2%). Огромный слой осадков из разрушающихся гор Загрос придавил органику, превратив недра в гигантскую «скороварку».

Нефть скопилась в пористых известняках, которые работают как гигантские губки. Из-за естественных трещин в породе нефть из скважин залива идет в 2–5 раз быстрее, чем в России или Северном море.

Технологии будущего

Интересно, что люди использовали местную нефть (битум) еще за тысячи лет до нашей эры — для гидроизоляции лодок и строительства. Первая же современная скважина появилась здесь в 1908 году в Иране. С тех пор регион не знает равных: катарское месторождение Северное, например, содержит столько газа, что его энергия эквивалентна 200 миллиардам баррелей нефти.

Несмотря на столетие активной добычи, кладовая залива не пуста. Геологическая служба США (USGS) оценивает неразведанные запасы еще в 86 миллиардов баррелей. А внедрение новых методов, таких как горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта, может открыть второе дыхание даже для старых месторождений.