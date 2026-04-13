Под бинтами 2000-летней  мумии обнаружили секретный артефакт

Двухтысячелетняя мумия египетского ребенка, которая хранится в польском Вроцлаве, приоткрыла свои тайны благодаря современным технологиям. Во время первого за столетие детального обследования ученые обнаружили на груди восьмилетнего мальчика загадочный предмет.

Исследование опубликовали в журнале Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

Секрет под бинтами

Исследователи применили компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь мумии, не разворачивая ее. На груди мальчика под слоем повязок обнаружили плоский артефакт. Ученые предполагают, что это может быть амулет или свиток папируса, на котором древние египтяне часто записывали имя умершего или защитные заклинания для загробного мира.

Извлечь предмет пока невозможно: картонный кокон мумии очень хрупкий, и любое вмешательство может его разрушить. Поэтому ученые ищут способы прочитать надписи на артефакте дистанционно, используя цифровую визуализацию.

Кем был маленький египтянин

Мумия попала во Вроцлав еще в 1914 году, но долгое время оставалась лишь музейным экспонатом. Только недавно междисциплинарная группа профессора Агаты Кубалы из Вроцлавского университета провела полноценную диагностику.

Вот что удалось выяснить:

мальчику было около восьми лет — ученые определили это с высокой точностью по степени развития зубов;

рост ребенка составлял 123 сантиметра;

стиль росписи саркофага указывает на Верхний Египет, города Асуан или Ком-Омбо;

способ мумификации говорит о том, что семья ребенка была среднего достатка — погребение выполнено тщательно, но без использования дорогих смол и излишеств.

Несмотря на хорошую сохранность скелета, причина смерти мальчика пока остается загадкой: на костях нет следов травм или признаков тяжелых болезней, которые оставляют след на костных тканях.

Документы на мумию были уничтожены во время Второй мировой войны, поэтому сам артефакт стал единственным источником информации. Благодаря 3D-моделированию археологи смогли изучить даже редкие рисунки на картонном футляре. Например, там изображено гибридное божество — Нехебкау, которое, по верованиям египтян, помогало умершим.

Исследователи планируют детально изучить иконографию картонажа — росписи на защитном футляре. Каждый символ, от цветка лотоса до священного скарабея, может стать зацепкой, которая поможет уточнить не только время жизни ребенка, но и точное место его рождения. Кроме того, физики и археологи продолжают совершенствовать цифровые алгоритмы, чтобы «проявить» текст на скрытом папирусе, не касаясь его руками.