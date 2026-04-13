МГУ создаст комплекс TAIGA-100 для изучения космических лучей

Московский государственный университет имени Ломоносова разрабатывает крупномасштабную установку для изучения космических лучей сверхвысоких энергий. Как сообщил директор НИИ ядерной физики МГУ Эдуард Боос, площадь нового астрофизического комплекса составит 100 кв. километров.

Проект получил название «Астрофизический комплекс TAIGA-100». Установка будет предназначена для исследований в области гамма-астрономии и физики космических лучей. В основу нового комплекса ляжет уже существующий проект TAIGA. Он помог обнаружить аномалию в энергетическом спектре космических лучей определенных параметров.

Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о разработке термоядерного двигателя для космических аппаратов. По его словам, эта технология позволит в десятки раз сократить время путешествий к другим планетам.