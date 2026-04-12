Роспатент назвал три лучших отечественных изобретения для покорения космоса

Представители Роспатента в воскресенье, 12 апреля, в честь Дня космонавтики представили перечень лучших разработок отечественных ученых, связанных с покорением космического пространства.

© Роскосмос

Программа-симулятор космического мусора, созданная программистами Юго-Западного государственного университета, позволяет моделировать траектории движения спутникового мусора, что критически важно для обеспечения безопасности космических полетов.

Технология увеличения грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей, предложенная специалистами Ракетно-космической корпорации «Энергия», поможет повысить эффективность вывода полезных нагрузок на орбиту.

А космический аппарат для наблюдения за поверхностью Земли, разработанный инженерами Научно-производственного концерна «БАРЛ», может работать одновременно в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах, обеспечивая получение максимально полной информации о Голубой планете.

— В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере, — передает слова главы Роспатента Юрия Зубова РИА Новости.

