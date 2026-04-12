WhatsApp ответил на критику Дурова

Представители мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в соцсети Х ответили на критику основателя Telegram Павла Дурова. Он назвал шифрование в WhatsApp «крупнейшим обманом в истории», заявив, что невозможно одновременно оптимизировать удобство использования и безопасность.

В WhatsApp отметили, что по умолчанию применяют сквозное шифрование для личных сообщений и звонков пользователей. Также у мессенджера есть резервные копии со сквозным шифрованием, говорится в сообщении. Представители WhatsApp обратили внимание на отсутствие таких функций у Telegram.

«Это многое объясняет о Telegram — вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно», — отмечается в посте.

До этого Дуров в своем Telegram-канале заявил, что функция шифрования в WhatsApp на самом деле не защищает переписку пользователей и является крупнейшим обманом за всю историю. По его мнению, миллиарды людей, которые используют этот мессенджер, были введены в заблуждение ложными обещаниями о полной защите переписки. Дуров утверждает, что приложение «читает сообщения пользователей и делится ими с третьими сторонами». При этом он добавил, что Telegram «никогда не делал этого и не будет делать впредь».