Роспатент назвал лучшим российским изобретением программу очистки космомусора

Эксперты Роспатента к Дню космонавтики выбрали три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. В число лучших вошли, в частности, программа-симулятор для очистки космического мусора, разработанная программистами Юго-Западного государственного университета, и модель космического аппарата для наблюдения поверхности Земли, созданная инженерами Научно-производственного концерна "БАРЛ". Отмечается, что модель аппарата для мониторинга поверхности земного шара способна работать сразу в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах. Кроме того, были отмечены разработки специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия" по увеличению грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей. До этого в "Роскосмосе" рассказали о сотрудничестве с Китаем по изучению лунной радиации.