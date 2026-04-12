Как полет в космос влияет на состояние здоровья человека

Полёт в космос оказывает значительное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека. На это влияют микрогравитация, повышенный уровень радиации, а также перегрузка — состояние, при котором на организм во время взлёта и посадки ракеты действуют силы, превышающие обычную силу тяжести Земли.

Об этом в беседе с RT предупредила врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.

«При переходе в микрогравитацию происходит перераспределение крови и тканевой жидкости в верхнюю часть тела, что вызывает увеличение притока крови к сердцу. Это может сопровождаться ощущением «тяжёлой» головы, приливом крови к лицу, заложенностью носа. Спустя несколько дней пребывания в невесомости организм полностью адаптируется: объём циркулирующей крови уменьшается, состояние космонавта стабилизируется», — пояснила она.

Отмечается, что в условиях космического полёта у космонавтов часто отмечаются умеренное учащение пульса и уменьшение разницы между интервалами ударов сердца — организм перестраивается под новые условия.

«Эти изменения могут сопровождаться одышкой, ощущением перебоев или неравномерной работы сердца, повышенной возбудимостью или быстрой утомляемостью. Данные симптомы также проходят по мере адаптации организма», — добавила врач.

Важно отметить, что микрогравитация и ограничение физической активности способствуют снижению эластичности артерий, что повышает отдалённый риск развития артериальной гипертензии и атеросклероза, подчеркнула собеседница RT.

«Кроме того, повышенная радиация в сочетании с нарушениями в работе сосудов могут увеличивать риск ишемической болезни сердца, а также инсульта. После длительных миссий у некоторых космонавтов развиваются признаки ускоренного старения сосудов: снижается их способность реагировать на нагрузки», — предупредила она.

Продолжительные космические полёты по несколько месяцев могут вызывать уменьшение массы и изменение формы сердечной мышцы, подчеркнула специалист.

«Это может приводить к снижению переносимости физических нагрузок и быстрой утомляемости при возвращении на Землю. Согласно исследованиям, у части космонавтов после длительных миссий на МКС наблюдаются снижение сократительной функции сердца и признаки его функционального старения, сопоставимые с возрастными изменениями», — рассказала кардиолог.

По её словам, после возвращения на Землю у многих космонавтов возникает снижение переносимости вертикального положения: возникают головокружения и предобморочные состояния, падает артериальное давление.

«Это связано с уменьшением объёма циркулирующей крови и ослаблением тонуса вен. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, которые возникают у космонавтов в условиях невесомости, обычно носят обратимый характер. Организм человека обладает высокой пластичностью и способен восстановиться после возвращения в земную гравитацию. Так, например, форма и масса сердечной мышцы могут вернуться к нормальным значениям уже на третий день после посадки на Землю. При этом ключевую роль в скорости восстановления играет не только специализированная реабилитация после полёта, но и физическая подготовка космонавта», — разъяснила врач.

Во время старта и посадки ракеты-носителя на космонавтов действуют перегрузки, которые в три-четыре раза превышают обычную силу тяжести Земли, предостерегла Паукова.

«В этот момент они могут ощущать тяжесть во всем теле, затруднённое дыхание, а также головокружение из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга. Стоит отметить, что такие перегрузки длятся несколько минут. В космической медицине для подготовки космонавтов используют центрифугу, где создаются длительные поперечные перегрузки. Это позволяет оценить устойчивость кислородного снабжения мозга, выявить склонность к обморокам и научить организм переносить чрезмерные нагрузки», — подчеркнула эксперт.

Отмечается, что для защиты от перегрузок космонавты также осваивают специальные дыхательные и мышечные техники, что позволяет поддерживать кровообращение и обеспечивать мозг кислородом в экстремальных условиях.

«Кроме того, они проходят специальную физическую подготовку, чтобы укрепить мышцы и повысить выносливость сердечно-сосудистой системы. Во время старта и посадки дополнительно используются противоперегрузочные костюмы», — заключила она.

