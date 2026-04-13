Названы пять лучших смартфонов стоимостью до 15 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 15 тыс. руб.

Открывает список Honor X7d за 9,7 тыс. руб., оснащенный IPS‑экраном на 6,77 дюйма с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью в 850 нит, чипом Snapdragon 685, камерой на 108 Мп и батареей емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие защиты корпуса от влаги и пыли по стандарту IP65 и NFC.

Следом идет Samsung Galaxy A17 4G, который выделяется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью 1100 нит, процессором MediaTek Helio G99, тройной камерой на 50, 5 и 2 Мп, батареей на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт, защитой IP54 и NFC.

На третьем месте оказался Infinix Hot 60i с IPS-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью 700 нит, чипом MediaTek Helio G81, камерой с разрешением 50 Мп, аккумулятором на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 45 Вт, стереодинамиками, защитой IP64, разъемом для наушников, ИК-портом и NFC. В России эта модель продается за 13,5 тыс. руб.

В топ также попали Tecno Spark 40 Pro и Redmi Note 15 4G за 14,1 и 14,2 тыс. руб. соответственно.