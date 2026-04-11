Баканов: стартовый комплекс для ракет "Ангара" ввели в эксплуатацию

На космодроме Восточный ввели в эксплуатацию стартовый комплекс для ракет семейства «Ангара». Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Позавчера мы получили заключение о строительстве, и вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса «Ангара». Так что это процедура завершена», — уточнил Баканов.

Также в ходе беседы Путин поздравил всех космонавтов и профессионалов в сфере космоса с праздником. По словам президента, в целом космическая отрасль в России чувствует себя уверенно, несмотря на наличие накопившихся проблем.

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян.