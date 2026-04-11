Эксперты анализируют кадры завершающего этапа миссии "Артемида 2" - возвращения корабля "Орион". По соцсетям разошлось 5-минутное видео: полет капсулы сквозь атмосферу, раскрытие всех парашютов и приводнение.

В частности, ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают: видно много технических деталей, касающихся механики этой части полета.

По их образному выражению, корабль "Орион" - последняя ничтожная крупинка, оставшаяся от взлетевшей девять дней назад гигантской ракеты - вернулся на Землю, доставив обратно живыми самую драгоценную часть своего груза: трех мужчин и одну женщину, впервые после перерыва в 54 года облетевших вокруг Луны.

В СМИ появились ключевые моменты из пресс-конференции NASA после возвращения астронавтов. Что выделяется?

Экипаж пролетел почти за 10 дней 1 126 922 км. Достиг максимальной скорости в 39 692 км/ч. Капсула приводнилась менее чем в 1 миле от заданной точки. Повышенная утечка гелия стала самой серьезной проблемой во время этого тестового полета: будут решать к "Aртемиде 4", то есть к высадке. Водолазы фотографировали щит корабля под водой для последующего анализа. Капсулу "Ориона" отвезут обратно в Космический центр Кеннеди. NASA планирует переиспользовать не менее 286 узлов из этой миссии в будущих…

Сообщается что на этой неделе начинается подготовка к "Артемиде 3": башню обслуживания скоро отгонят в цех. Начали приезжать сегменты твердотопливных ускорителей, а центральную ступень вывезут с завода 20 апреля. Скоро анонсируют и экипаж для этой миссии.

Между тем, удивительно, но факт: остаются скептики, которые с лупой изучают тени на снимках с корабля "Орион" в поисках следов подделки. Аргументы ученых и экспертов, что за космосом следят сегодня десятки стран и тысячи любителей, радары и телескопы, их мало убеждают. Скрыть полет невозможно, а сделать качественную подделку слишком дорого. Впрочем, если даже отцу самого Илона Маска высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году кажется подозрительной, то о чем тут говорить. "Миссия "Аполлон" выглядит немного подозрительно с учетом того, что это якобы удалось сделать (более чем - Прим. ред.) 50 лет назад. Это выглядит очень подозрительно", - сказал Маск-старший в беседе с РИА Новости в начале апреля.

Луна - гигантская лаборатория. И каждый новый полет, включая "Артемиду 2", - шаг вперед всего человечества, подчеркивают эксперты. В конце концов, конструкторы, ученые, инженеры, тысячи других специалистов, благодаря которым 65 лет назад стал возможен полет Юрия Гагарина, мечтали именно об этом - о выходе человека за пределы Земли: к Луне, Марсу, к спутникам планет-гигантов. Наконец - к звездам.