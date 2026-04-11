SpaceX сообщила о запуске космического корабля Cygnus XL к МКС

Компания SpaceX провела успешный запуск грузового корабля Cygnus XL к МКС с космодрома во Флориде. Об этом свидетельствуют данные трансляции, которая велась в соцсети X.

© Вечерняя Москва

Также сообщается, что запуск подтвердило NASA. Уточняется, что старт состоялся с площадки на мысе Канаверал.

По данным агентства, на борту корабля находится более 11 тысячи фунтов, или почти 5 тонн, научного оборудования и грузов. Отмечается, что миссия проходит в рамках программы Commercial Resupply Services-24.

В NASA добавили, что трансляция прибытия корабля к Международной космической станции запланирована на 13 апреля.

Ранее система Starlink, разработанная SpaceX, потеряла связь с одним из своих спутников 34343 из-за аномалии на орбите.

Недавно компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». Устройства разработали на базе платформы организации, их интегрируют в систему связи на архитектуре 5G NTN.

Позже журналисты Bloomberg выразили мнение, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать достойным конкурентом американской системы миллиардера Илона Маска Starlink.