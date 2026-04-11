Павел Дуров обратился к россиянам с призывом

Создатель Telegram Павел Дуров в субботу, 11 апреля, анонсировал обновление мессенджера.

По его словам, команда площадки обновила протокол Telegram по борьбе с цензурой. Он призвал российских пользователей обновить приложение.

Дуров отметил, что использование Telegram в России оставалось стабильным на протяжении недели, несмотря на блокировку мессенджера в стране.

— С нашей стороны мы продолжим совершенствовать децентрализованную технологию Telegram по борьбе с цензурой, — написал Дуров в своем личном канале.

С 6 апреля Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют неофициальные приложения. Теперь в профиле таких пользователей появляется предупреждение, что общение с аккаунтом может быть небезопасно. Меры направлены на то, чтобы клиент Telegram видел, через какое приложение ведется общение.

Гендиректор ComNews Group Леонид Коник ранее заявил, что полная блокировка Telegram возможна только в стране, полностью отключенной от мирового интернета.

До этого Telegram представил обновление с ИИ-редактором сообщений, позволяющим менять текст в разных стилях. Новая функция автоматически исправляет грамматику, при необходимости переводит текст на другие языки и добавляет эмодзи.