Названа главная опасность полета на Марс

Полет на Марс и обратно теоретически возможен, но завершится тем, что космонавты с высокой долей вероятности получат лучевую болезнь, предупредил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель госкорпорации уточнил, что проход через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы приведет к тяжелым последствиям.

По его словам, Россия планирует отрабатывать технологии, необходимые для полетов в дальний космос, на Луне.

Баканов пояснил, что в ближайшие годы Москва запустит посадочные аппараты для исследования поверхности, модули с ядерной энергоустановкой для обеспечения работы научных аппаратов, орбитальную станцию для фотографирования поверхности спутника.

Ранее в госкорпорации сообщили, что пилотируемые полёты на Марс могут стать реальностью в ближайшие 50 лет.

В Белгородском государственном технологическом университете имени Владимира Шухова заметили, что марсианские миссии начнутся после завершения проекта Российской орбитальной станции (РОС).