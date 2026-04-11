Глава «Роскосмоса» предупредил об опасности полёта на Марс

При нынешнем уровне развития технологий, почти гарантированно, что у космонавта появится лучевая болезнь, отметил Дмитрий Баканов.

«Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжёлые заряженные частицы, скорее всего, получит по пути до красной планеты и обратно лучевую болезнь», — сказал Баканов в эфире Первого канала.

Руководитель госкорпорации пояснил, что отрабатывать технологии полёта в дальний космос будут на Луне. В ближайшие годы запустят орбитальную станцию для фотографирования естественного спутника Земли, посадочные аппараты для исследования поверхности, а также модули с ядерной энергоустановкой для обеспечения работы научных аппаратов.