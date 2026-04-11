«На Земле нет такой силы»: эксперимент доказал  воскресение Иисуса

Воскресение Иисуса долгое время называли главной "тайной веры", но ученые утверждают, что нашли научные доказательства, которые могут подтвердить это библейское событие. В этой истории опять фигурирует знаменитаяТуринская плащаница.

Паоло Ди Лаззаро, итальянский физик и главный научный сотрудник исследовательского центра ENEA во Фраскати, Италия, потратил пять лет на то, чтобы воспроизвести изображение тела, изображенное на Туринской плащанице, пишет Daily Mail.

Считается, что эта реликвия представляет собой погребальную ткань, в которую был завернут Иисус после Его смерти на кресте, и, как говорят, на ней сохранился Его образ, оставшийся после воскресения. Ди Лаззаро и его команда попытались воссоздать изображение с помощью мощных ультрафиолетовых лазеров. Исследователи воздействовали интенсивными ультрафиолетовыми лучами на чистую льняную ткань, похожую на саван, изменяя химическую структуру внешних волокон и придавая им слегка желтый оттенок.

Несмотря на успешное создание небольших участков обесцвечивания, подобных савану, команда обнаружила, что воссоздание полного изображения тела находится за пределами современных технологий, рассказывает Daily Mail.

Их расчеты показали, что для создания изображения в натуральную величину потребуется огромный выброс ультрафиолетовой энергии за чрезвычайно короткое время, гораздо больший, чем могут генерировать современные лазерные системы.

Результаты исследования недавно обсуждались на шоу Шоу Райана, где библеист Джереми Джонстон рассказал, что, по оценкам Ди Лаззаро, этот процесс потребует экстраординарной энергии.

Джонстон заявил:

"Паоло сказал мне, что потребуется 34 000 миллиардов ватт энергии, передаваемых за одну 40-ю миллиардную долю секунды, чтобы изменить химический состав тонкого льняного савана и оставить такое изображение. "И он сказал: "У нас нет такой силы на Земле".

Туринская плащаница представляет собой кусок полотна, на котором едва различимо изображение спереди и сзади человека, которого христиане считают Иисусом, напоминает Daily Mail. Впервые это полотно было представлено публике в 1350-х годах, когда оно было выставлено в небольшой коллегиальной церкви в Лирее, деревне на севере Франции. Некоторые скептики считают, что это средневековая подделка.

Ди Лаззаро опубликовал свое исследование в 2010 году, заявив, что его лаборатория обладает более чем тридцатилетним опытом изучения того, как ультрафиолетовое излучение взаимодействует с различными материалами, включая металлы, пластмассы и ткани. Их работа показала, что ультрафиолетовый свет воздействует только на внешнюю поверхность материала, а не проникает глубоко внутрь. Когда ультрафиолетовая энергия попадает на белье, она поглощается самыми верхними молекулярными слоями волокон, рассказывает Daily Mail. Это изменяет химическую структуру только на поверхности, не обжигая и не нагревая ткань.

Ученые полагают, что эта реакция на поверхностном уровне важна, поскольку известно, что изображение на Туринской плащанице чрезвычайно мелкое и затрагивает только внешние волокна.

Начиная с 2005 года, команда проводила повторные испытания с использованием льняной ткани, сотканной в период с 1930 по 1950 год, которая никогда не подвергалась стирке или химической обработке, что гарантировало предсказуемое поведение материала. Этот процесс включал в себя воздействие на полотно контролируемыми лучами ультрафиолетового лазера, которые изменяли химические связи в волокнах целлюлозы и их внешний вид. После нескольких лет испытаний исследователи определили точную комбинацию настроек лазера, включая длительность импульса, мощность энергии и количество вспышек, которые давали слабую желтую окраску, подобную особенностям, наблюдаемым на Плащанице.

Результаты показали несколько сходств с исторической тканью, включая окраску, ограниченную верхушками нитей, прилегающие волокна, которые остались неокрашенными, пониженную флуоресценцию и слабый внешний вид в негативном стиле - все эти характеристики ранее были зафиксированы у Туринской плащаницы.

Ученые предупредили, что, хотя эксперименты успешно выявили изменение цвета полотна, аналогичное некоторым микроскопическим особенностям плащаницы, результаты не дают окончательного доказательства того, как было сформировано первоначальное изображение.

Доктор Джереми Джонстон, однако, считает, что изображение было создано в результате некого ядерного процесса: