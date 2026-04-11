Глава НАСА рассказал, до какого момента США намерены летать к Луне

США намерены продолжать осуществлять миссии к Луне до тех пор, пока не высадятся на ней в 2028 году. Об этом заявил в ходе прямого эфира НАСА заявил глава агентства Джаред Айзекман после успешного завершения пилотируемой лунной миссии «Артемида-2».

По его словам, американцы «вновь в строю» в области отправки астронавтов на Луну и это только начало.

«Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней [Луне] в 2028 году и не начнем строить нашу базу», — сказал Айзекман.

Капсула с экипажем Artemis II вошла в атмосферу

10 апреля космический корабль НАСА «Орион» с экипажем миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась у побережья Калифорнии после входа в атмосферу на скорости около 40 тысяч км/ч. Прохождение атмосферы и спуск заняли около 13 минут.

В экипаж «Ориона» входили астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства.

Ранее НАСА показало кадры обратной стороны Луны.