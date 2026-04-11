Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии

В ночь на 11 апреля завершилась миссия Artemis II. Четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны. Какими увидели люди Землю, Луну и Млечный Путь из дальнего космоса — в материале «Ленты.ру».

Одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находились астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен, стартовала с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) ночью 2 апреля (по московскому времени).

Основная задача Artemis II — проверка работы основных систем пилотируемого корабля Orion, на борту которого, как считается, в будущих миссиях программы астронавтов будут доставлять на окололунную орбиту.

Миссия Artemis II неоднократно переносилась

Изначально Artemis II в ее текущем виде планировали запустить в 2023 году. Затем — в 2025-м. В 2026 году запуск также неоднократно переносился.

Так, в феврале во время генеральной репетиции возникла утечка жидкого кислорода в районе центрального блока ракеты SLS, в том же месяце в ходе заправочных испытаний были выявлены проблемы в наземных системах, отвечающих за подачу жидкого водорода. В марте у основной ступени SLS возникли проблемы с кабелем электропитания.

Выяснение причин неполадок и их устранение потребовало времени и привело к задержкам пуска носителя

С кораблем Orion тоже наблюдались проблемы. В его основании находится теплозащитный экран, элементы которого во время беспилотной миссии Artemis I отвалились при вхождении корабля в атмосферу Земли.

Хотя, по данным НАСА, если бы тогда в спускаемой капсуле Orion находились астронавты, их жизни ничто бы не угрожало

Американская сторона предпочла не торопиться и закрыла вопрос с теплозащитным щитом только к октябрю 2024 года, приняв решение не менять тепловой экран Orion, а скорректировать профиль входа корабля в атмосферу Земли. В том случае, если бы принято было решение о замене экрана, миссию Artemis II отложили бы еще на несколько лет.

В ходе Artemis II люди впервые за полвека оказались близко к Луне

7 апреля корабль с астронавтами подошел на расстояние около 6545 километров к поверхности Луны. В этот момент скорость Orion составляла около 97 950 километров в час относительно Земли, но всего 5052 километра в час относительно Луны.

Последний раз человек был настолько близко к Луне в декабре 1972 года, когда в рамках миссии Apollo 17 американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт высадились на поверхность естественного спутника Земли, что фактически стало финальной точкой лунной программы Apollo.

США побили рекорд по дальности полета в космосе

7 апреля, спустя пару минут после максимального сближения с Луной, экипаж Orion оказался от Земли на расстоянии 406 771 километра, установив новый рекорд по дальности полета человека в космосе.

Предыдущий рекорд принадлежал экипажу миссии Apollo 13 — астронавтам Джеймсу Ловеллу, Джону Суайгерту и Фреду Хейзу, которые в апреле 1970 года на одноименном пилотируемом корабле оказались на максимальном расстоянии от Земли — 401 056 километров.

7 апреля корабль с астронавтами начал возвращаться на Землю

Корабль Orion с астронавтами на борту после сближения с Луной и максимального удаления от Земли начал возвращаться на планету.

Предшествующий этому период наблюдения за Луной, согласно НАСА, длился приблизительно семь часов. В течение этого времени корабль Orion был ориентирован так, что его иллюминаторы были направлены на Луну.

Астронавтам удалось, в частности, описать два безымянных кратера на поверхности Луны, которые они заметили невооруженным глазом. Один из них астронавты предложили назвать Кэрролл — в честь жены командира миссии Рида Уайзмана, которая ушла из жизни после тяжелой болезни.

Недавно НАСА серьезно скорректировало лунную программу Artemis

В марте НАСА, которое недавно возглавил близкий главе SpaceX Илону Маску миллиардер Джаред Айзекман, сообщило о существенной корректировке планов, касающихся американской лунной программы Artemis.

НАСА стремится вновь достичь почти невозможного: вернуться на Луну до конца президентского срока [Дональда] Трампа, построить лунную базу, обеспечить постоянное присутствие и сделать все необходимое для обеспечения американского лидерства в космосе Джаред Айзекман глава НАСА

Так, была отменена высадка астронавтов на поверхность Луны, предусматривавшаяся миссией Artemis III. Вместо этого теперь предлагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха Artemis III высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в 2028 году в рамках миссии Artemis IV.

Решение команды Айзекмана ударит по компании Boeing — головному производителю ракеты SLS. Теперь НАСА для транспортировки корабля Orion к Луне вместо одноразовой SLS предлагает использовать многоразовую систему SpaceX Starship.

Если ранее ракета SLS должна была запустить Orion непосредственно с Земли к Луне, то теперь НАСА предлагает проводить стыковку Orion со Starship на околоземной орбите, после чего указанная связка будет отправляться к Луне.

Тем не менее SLS все равно будет использоваться в программе Artemis, но теперь, вероятно, только лишь для запуска Orion на околоземную орбиту.

Изменения в США затронут Европу

Другое важное изменение в Artemis касается сотрудничества НАСА с Европейским космическим агентством. В поздних миссиях Artemis фигурировала международная окололунная станция Gateway, создание которой США приняло решение приостановить, предпочтя основное внимание уделить инфраструктуре непосредственно на поверхности Луны.

«Для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне НАСА объявило о поэтапном подходе к строительству лунной базы. В рамках этой стратегии агентство намерено приостановить работы по станции Gateway в ее нынешнем виде и переключить внимание на инфраструктуру, обеспечивающую устойчивую работу на поверхности Луны. Несмотря на проблемы с некоторым оборудованием, агентство будет использовать уже имеющееся оборудование и привлекать международных партнеров для поддержки этих целей», — заявило НАСА.

На долю американской стороны приходится около 40 процентов стоимости Gateway.

США хотят раньше Китая высадиться на Луне в XXI веке

Айзекман считает, что к моменту завершения лунной миссии Artemis V (конец 2028 года) американская сторона будет располагать несколькими многоразовыми ракетами и кораблями, поэтому потребность в SLS отпадет.

Основную роль в лунной программе США, как уверяет новый глава НАСА, будут играть многоразовые носители Starship и New Glenn (компании Blue Origin), которые к тому моменту начнут широко использоваться и обойдутся налогоплательщикам существенно дешевле одноразовой SLS

Намерение США раньше Китая доставить человека на Луну в XXI веке Айзекман объяснил «исключительностью Америки».

В октябре 2024 года замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что цель Китая — высадить человека на Луну в 2030 году. С тех пор Пекин от заявленного графика не отказался.

США пока опережают Китай в пилотируемой гонке за Луну.

Приводнение у побережья Сан-Диего в Тихом океане корабля Orion с астронавтами на борту состоялось сегодня, ночью 11 апреля 2026 года.