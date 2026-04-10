10-летняя девочка попросила НАСА вернуть Плутону статус планеты и получила ответ

10-летняя школьница по имени Каэла обратилась в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) с трогательным письмом: она попросила ученых вновь признать Плутон полноценной планетой. Об этом сообщает Times of India.

Девочка считает, что небесное тело, которое сейчас классифицируют как карликовую планету, заслуживает восстановления в статусе.

«Он [Плутон] и заслужил быть настоящей планетой. Это может сделать многих людей счастливыми», — объяснила Каэла в письме.

Юной исследовательнице ответил глава американского космического агентства. В своем письме руководитель NASA сообщил: «Мы изучаем этот вопрос».

Ранее сообщалось, что лишь половина россиян (51 процент) знает, что в космосе нет звука, еще 71 процент считают, что у Луны есть «темная сторона».