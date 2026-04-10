Роскомнадзор утвердил список легальных VPN для компаний и банков

Роскомнадзор создает перечень VPN-сервисов и Proxy-серверов, которыми смогут пользоваться банки, государственные учреждения и крупные компании, которым нужно подключаться к иностранным серверам. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

Журналисты отметили, что создание «белых списков» призвано минимизировать количество ошибочных блокировок со стороны систем фильтрации трафика. На данный момент в перечне, в который компании вносят свои VPN, присутствуют около 75 тысяч IP-адресов. По данным журналистов, предприниматели передают данные ведомству через личный кабинет РКН на исключение из фильтрации на ТСПУ, а оно направляет владельцам корпоративных VPN уведомления о блокировке новых сервисов и протоколов.

— Главные требования к «белым» VPN — это ограничение доступа к запрещенным ресурсам и взаимодействие с Роскомнадзором, — передает газета.

2 апреля появилась информация о том, что глава Минцифры Максут Шадаев заявил руководителям компаний, владеющим крупными российскими платформами, что к 15 апреля они должны ограничить доступ к ним для тех пользователей, которые пользуются сервисами VPN.