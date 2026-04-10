Российские ученые создали сверхточные датчики на нанотрубках

Российские ученые совместно с иранскими и китайскими коолегами разработали сверхточные сенсоры на основе углеродных нанотрубок. Эти датчики предназначены для мониторинга состояния полимерных нанокомпозитов.

Как сообщили в пресс-службе «Сколтеха», новые сенсоры в десятки раз превосходят по точности существующие коммерческие аналоги. Если обычные датчики имеют погрешность около 2%, то максимальная погрешность новой разработки составляет всего 0,1% даже в самом худшем случае.

Высокая точность основывается на структурных особенностях волокон из углеродных нанотрубок. Они обеспечивают прямой контакт между поверхностью волокна и проводящей сетью внутри полимерной матрицы. Это позволяет исключить влияние контактного сопротивления. Кроме того, для работы с новыми сенсорами можно использовать более простой двухточечный метод измерений вместо сложного четырехточечного. Это снижает затраты и упрощает внедрение технологии в промышленность, отметили в пресс-службе.