Астронавтов «Артемиды-2» встретит спецназ ВМС США

НАСА и Военно-морской флот США находятся на финальной стадии подготовки к широкомасштабной операции по эвакуации экипажа миссии «Артемида-2» после их возвращения на Землю. Ожидается, что капсула «Орион» совершит посадку на воду в Тихом океане, вблизи берегов Южной Калифорнии, сообщает The New York Times.

Для проведения этой сложной операции по обеспечению безопасности астронавтов был выделен десантный корабль-док USS John P. Murtha.

В рамках миссии «Артемида-2» экипаж, включающий астронавтов NASA Рида Уайзмана, Виктора Гловера и Кристину Кох, а также Джереми Хансена из Канадского космического агентства, совершил пилотируемый облет вокруг Луны.

По предварительным расчетам, приводнение произойдет вечером 10 апреля 2026 года, ориентировочно в 20:07 по времени Восточного побережья США. В Москве это событие можно будет наблюдать около 03:07 следующего дня.

«Артемида-2» пролетела половину пути от Луны до Земли

1 апреля Соединенные Штаты дали старт пилотируемой космической миссии «Артемида-2» (Artemis II), отправив в космос экипаж из четырех астронавтов. Во время экспедиции аппарат облетел Луну, приблизившись к ее поверхности на расстояние примерно 8 тыс. километров. Ключевая цель миссии заключается в проверке работоспособности систем и аппаратуры, предназначенных для использования в дальнейших космических путешествиях, в том числе в рамках планируемой лунной высадки, намеченной на 2028 год.

Ранее астронавты лунной миссии «Артемида-2» ненадолго потерялись в космосе.