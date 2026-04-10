Роскомнадзор утвердил список легальных VPN для компаний России

Роскомнадзор (РКН) легализовал использование отдельных VPN-сервисов на территории России. В реестр включены VPN-каналы, разрешенные для использования банками, государственными учреждениями и крупными компаниями для подключения к иностранным серверам.

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

»[«Белый список» корпоративных VPN и «легитимных» Proxy-серверов] уже существует, компании вносят в него свои VPN, а ведет его Роскомнадзор», – сообщило издание.

Создание подобных «белых списков» призвано минимизировать количество ошибочных блокировок со стороны систем фильтрации трафика. Однако, официальных подтверждений этой информации от Роскомнадзора пока не поступало.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что «белый список» уже содержит около 75 тысяч IP-адресов. Для исключения VPN-сервиса из-под действия фильтров ТСПУ, компании должны самостоятельно предоставить необходимую информацию в Роскомнадзор через личный кабинет на сайте ведомства. Ключевыми требованиями для включения в «белый список» являются блокировка доступа к запрещённым в России ресурсам и готовность к сотрудничеству с Роскомнадзором.

Telegram-канал Mash сообщает, что на данный момент в список включено около 16 IT-компаний, чье оборудование прошло проверку Федеральной службы безопасности (ФСБ).