Huawei показала, как снимают их будущие умные очки с ИИ

Глава потребительского подразделения Huawei Хэ Ган опубликовал снимок, сделанный с помощью умных очков компании. На фотографии стоит водяной знак «HUAWEI AI Glasses».

Раньше Huawei выпускала только умные очки для музыки и звонков. Новая модель, похоже, умеет и фотографировать.

По слухам, официальный анонс может пройти в первой половине 2026 года, возможно, уже 21 апреля.

СМИ пишут, что работать устройство будет на HarmonyOS, получит тесную связь с другими устройствами бренда и появится перевод речи в реальном времени.