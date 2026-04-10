Huawei показала, как снимают их будущие умные очки с ИИ
Глава потребительского подразделения Huawei Хэ Ган опубликовал снимок, сделанный с помощью умных очков компании. На фотографии стоит водяной знак «HUAWEI AI Glasses».
Раньше Huawei выпускала только умные очки для музыки и звонков. Новая модель, похоже, умеет и фотографировать.
По слухам, официальный анонс может пройти в первой половине 2026 года, возможно, уже 21 апреля.
СМИ пишут, что работать устройство будет на HarmonyOS, получит тесную связь с другими устройствами бренда и появится перевод речи в реальном времени.