Отец Маска задумался о строительстве завода Tesla в российском городе

Эррол Маск, отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, заявил, что для строительства завода по производству электромобилей Tesla в Нижнем Новгороде нет никаких проблем. Соответствующее заявление он сделал 10 апреля, передает ТАСС.

© Лента.ру

«Я вижу здесь возможности для строительства заводов крупных компаний, даже Tesla могла бы построить здесь свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд», — отметил бизнесмен.

Эррол Маск также обратил внимание на разнообразие автомобильных брендов на дорогах Нижнего Новгорода. По его словам, он никогда ранее не видел такого большого количества различных марок машин в одном городе.

Ранее отец Маска поделился впечатлениями от поездки по России, после которой он, судя по всему, остался в восторге. Он успел побывать в Нижнем Новгороде, где прогулялся по Нижегородскому кремлю, посетил IT-кампус и даже возложил цветы к Вечному огню.