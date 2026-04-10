RIGF 2026: в России построен комплексный цифровой суверенитет

7-8 апреля в Москве прошел 16-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2026). Мероприятие прошло в гибридном формате: за два дня площадку посетили более 600 участников, а число онлайн-участников превысило 5000 человек. В течение двух дней на форуме прошло 9 секций, на которых выступили 67 экспертов.

Участников форума приветствовал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Он отметил, что RIGF традиционно проходит в день рождения домена .RU, в котором зарегистрировано более 6,1 млн имен. В 2025 году прирост составил почти 253 тысячи (более 4%), при этом основной вклад в рост обеспечили регионы.

Начальник Управления Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева сообщила, что интернетом пользуются более 130 млн человек (93% населения), и Россия – одна из трех стран, в которых выстроен цифровой суверенитет.

«Во многом он складывается из уже привычных сервисов: поисковых систем, электронных госуслуг, почтовых сервисов, магазинов мобильных приложений, национальной платежной системы, отечественных соцсетей и видеохостингов. Можно сказать, что в Рунете выстроена суверенная цифровая экосистема», – подчеркнула она.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что интернет по своей природе трансграничен, но внутри него важно формировать безопасные пространства.

«Наш комитет совместно с Комитетом цифрового развития, Минцифры и Администрацией Президента прошлый год посвятил борьбе с мошенническими действиями в интернете. Мы в сжатые сроки приняли объемный пакет мер, направленный против этого деструктивного явления», – заявил он.

О проводимой работе по противодействию кибератакам и мошенничеству рассказал заместитель главы Минцифры Александр Шойтов.

«Государством принимаются системные меры по противодействию: принят закон о критической инфраструктуре, формируются технические требования к доверенному ПО, совершенствуются меры по противодействию кибератакам. Также в 2025 году был принят первый пакет мер «Антифрод», а сейчас в первом чтении принят второй комплекс мер. Это повысит устойчивость российской информационной инфраструктуры», – рассказал он.

Глава группы «Рунити» Андрей Кузьмичев сообщил о вступающих с 1 сентября требованиях к идентификации администраторов доменов. Он отметил, что «Руцентр» первым среди российских регистраторов внедрил такую идентификацию для юридических лиц и призвал участников рынка усилить информирование пользователей, чтобы снизить риск потери ими контроля над цифровыми активами.

Генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев подчеркнул, что интернет в России становится зрелым институтом с понятными правилами и предсказуемой логикой.

«Отрасль вступает в зрелую фазу: формируются нормативы, появляется законодательное регулирование, развивается инфраструктурная база. Это естественный этап, и мы ожидаем, что он укрепит всю систему – сделает ее стабильнее, безопаснее и понятнее для всех участников», – добавил он.

Участники пленарной сессии «ВВУИО+20: четверть века в построении информационного общества. От слова к делу?» обсудили принципы международного взаимодействия в сфере цифрового развития, практики цифрового сотрудничества, инструменты борьбы с дезинформацией и деструктивным контентом, необходимость регулирования технологии дипфейков, ключевые точки разногласий и перспективы сохранения содержательного диалога в условиях меняющейся международной повестки.

Артур Люкманов (МИД России) рассказал о том, как происходила подготовка Глобального цифрового договора и какие изменения Глобальный цифровой договор претерпел в процессе подготовки. Он подчеркнул, что сегодня главным требованием ко всем глобальным корпорациям становится уважительное отношение к другим государствам и компаниям и учет их интересов.

Алексей Гореславский (АНО «ИРИ») подчеркнул, что интернет – не стерильная среда и сделать ее таковой при всем желании не получится. Он заметил, что де-факто каждая страна через производство контента продвигает свой набор базовых установок. Глава ИРИ отметил, что за последние 30 лет Россия столкнулась с доминированием голливудского кино, но за последние пять лет благодаря государственной поддержке через ИРИ, Фонд кино и Минкультуры ситуация начала меняться: в 2024-2025 годах российские сериалы смотрели 85% аудитории, а зарубежные – 40%.

Дмитрий Гуляев (РАЭК) представил практические шаги российского РАЭК как организации, объединяющей бизнес, по выстраиванию новой архитектуры международного цифрового сотрудничества.

Тема сохранения культурного кода и языкового многообразия в глобальной цифровой среде с каждым годом звучит все острее, и ей была посвящена одна из секций RIGF 2026.

«Если язык не представлен в интернете – он постепенно уходит из повседневной жизни. Если нет раскладок клавиатуры, словарей и систем машинного перевода, то пользоваться языком в цифровой среде становится крайне сложно. Это уже не гипотетическая угроза, а реальность, с которой сталкиваются десятки малых языков по всему миру», – подчеркнул ведущий секции Андрей Воробьев.

Фарид Нахли (МСЭ) отметил, что предложенная ICANN инициатива по разработке новых индикаторов для оценки внедрения принципов универсального принятия многоязычных доменов и e-mail адресов может стать стимулом для стран активнее внедрять эти подходы в публичные и государственные сервисы. При этом он подчеркнул, что инициатива и конкретный перечень метрик должны исходить от технического сообщества и выноситься на обсуждение на площадках МСЭ.

Тимур Цыбиков (ФАДН) рассказал о результатах проведенного масштабного мониторинга состояния и развития языков народов России в сфере информационных технологий. В мониторинге участвовал 41 субъект Российской Федерации, и была собрана информация по 70 языкам народов России. С 2024 года выросло число языков, для которых созданы электронные словари: с 59 в 2024 году до 68 в 2025 году. Для 42 языков уже созданы языковые корпусы, а цифровая клавиатура разработана для 59 языков.

На секции «Цифровая трансформация здравоохранения России: новые роли, данные и будущее медицины» эксперты обсудили влияние цифровых технологий и ИИ на клиническую практику и пользовательский опыт.

В ходе сессии было отмечено, что ключевой эффект достигается за счет интеграции решений, а не отдельных инструментов. Особое внимание эксперты уделили качеству и доступности данных, рискам ошибок ИИ, вопросам регулирования и безопасности оборота медицинских данных, а также изменению роли врача с ростом использования цифровых сервисов пациентами. В числе ключевых вызовов были названы доступ к данным и необходимость выстраивания доверия к технологиям.

«Искусственный интеллект в медицине – это уже не вопрос будущего, а вопрос того, как именно мы его внедряем. Он не заменяет врача, но становится его полноценным инструментом. И от того, насколько грамотно мы выстроим эту связку, зависит качество всей системы здравоохранения», – резюмировал директор Центра глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.

Также в рамках форума прошла церемония вручения награды Virtuti Interneti. Ее лауреатом стал Карен Казарян – директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» и генеральный директор Института исследований Интернета.

На церемонии закрытия RIGF 2026 были подведены итоги форума, а также представлены результаты шестого молодежного спецкурса и молодежные тезисы по управлению интернетом. Центр глобальной ИТ-кооперации также презентовал новый сборник статей «Интернет сегодня и завтра».

Директор Координационного центра Андрей Воробьев подчеркнул, что завершается только форум, но не диалог: «Мы уходим с этой площадки с новыми вопросами, с новыми контактами, а главное – с пониманием, что цифровое развитие требует постоянного, честного и профессионального разговора».