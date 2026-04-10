Сбер создал полнокупольный фильм о первом полете человека в космос

Сбер передал планетариям фильм о полете Юрия Гагарина
К 65-летию первого полета человека в космос Сбер создал полнокупольный фильм «Шаг в бесконечность» о подвиге Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба банка.
Фильм передали более чем 50 планетариям по всей России, а также Витебску и Актобе.
Фильм создали вместе с госкорпорацией «Роскосмос» в честь Недели космоса.
Как отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, Юрий Гагарин изменил то, как человечество смотрит на себя и на небо.
«Мы сделали так, чтобы этот момент можно было не просто вспомнить, а снова пережить. Технологии Сбера позволят планетариям по всей стране показать «Восток-1» так, как будто он взлетает прямо сейчас», — сказал он.
Фильм сделан как рассказ отца своему сыну о космосе и его покорителях.