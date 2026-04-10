Samsung проведет презентацию новых устройств в Европе

Слухи указывают на то, что Samsung может изменить привычную географию своих презентаций, выбрав Лондон для следующего мероприятия Galaxy Unpacked, запланированного на 22 июля 2026 года. Это событие, вероятно, будет посвящено новым складным устройствам, включая Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и экспериментальную модель Galaxy Z Wide Fold. Об этом сообщает издание pepelac.news.

В рамках анонса ожидаются технические улучшения, такие как увеличенная батарея и более мощная зарядка для Fold 8, хотя кардинальных изменений в дизайне не предвидится. Wide Fold может предложить новый форм-фактор, возможно, с поддержкой стилуса S Pen, в то время как обычный Fold 8 рискует лишиться этой функции.

Стратегический выбор Лондона подчёркивает важность европейского рынка для компании. Презентация обещает быть необычной, с акцентом на инновации в сегменте складных устройств, хотя вся информация пока основана на утечках.