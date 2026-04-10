Космический десерт: длинная история шоколада в космосе

На орбите космонавтам приходится обходиться без многого, но еще со времен первых космических полетов у них есть одна отрада — десерты. А точнее, шоколад. Хотя им нужно поддерживать строгую диету, чтобы сохранять здоровье в невесомости, многие выбирают шоколад в качестве «бонуса» к привычному меню. Журнал Smithsonian рассказал об истории шоколада в космосе.

История шоколада в космосе началась еще с Юрия Гагарина, ставшего первым человеком на орбите в 1961-м. Для того исторического полета ему выделили паек, в который входило мясное пюре в тюбиках и, на десерт, тюбик шоколадного соуса.

Шоколад также был неотъемлемой частью американских миссий «Аполлон» в 1960-1970 годах. Астронавт Альфред Ворден, служивший пилотом командного модуля «Аполлон-15», вспоминает, что его коллеги Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин выбрали горячий шоколад в качестве одного из напитков. Шоколад также был доступен в форме высушенного пудинга, который нужно было вымачивать в воде, и брауни, запечатанных в вакуумных пакетах.

Но с тех пор ассортимент шоколадных десертов для космонавтов значительно расширился. На ранних стадиях он и впрямь ограничивался пудингом и напитками, позже — кусочками шоколада. Однако к появлению шаттлов в меню появились и печенье в шоколадной глазури, и конфеты.

Нынешние космонавты могут лакомиться многими из тех же десертов, что доступны и на Земле. NASA придерживается строгих правил и не продвигает никакие коммерческие товары или услуги, поэтому она не называет конкретные бренды. Но, если верить разным источникам, некоторые космонавты брали с собой шоколадки Toblerone, Kit Kat, Snickers, Twix и, иронично, Milky Way.

Наиболее популярной формой шоколада на орбите сегодня являются драже M&M. Они входят в стандартное меню астронавтов NASA, работающих на борту Международной космической станции, и небольшие партии драже пакуются перед каждой миссией. В каком-то смысле, их можно назвать идеальной космической закуской: они маленькие и, в отличие от других снеков, редко оставляют после себя крошки. Их можно даже использовать для демонстрации научных идей.

Хотя почти каждый магазинчик сувениров, посвященных космосу, продает «космическое мороженое», на самом деле он, в высушенной форме, побывало на орбите всего один раз. А именно, в ходе миссии «Аполлон-7» в 1968 году. Обезвоженный продукт был слишком рассыпчатым и непрактичным в невесомости, да и вкус космонавтам не очень нравился. К счастью, уже в 2006-м шаттл Discovery доставил на МКС морозилку для хранения научных образцов — и, чтобы не везти оборудование пустым, инженеры доставили в нем популярное в Техасе мороженое.