Земля пережила мощную вспышку на Солнце на рубеже XII и XIII веков

Физики обнаружили свидетельства того, что Земля пережила удар достаточно мощного выброса солнечной плазмы в 1200 или в 1201 году во время одного из пиков цикла солнечной активности.

Подтверждения этому найдены в годичных кольцах древних японских кипарисов, так и в древнекитайских хрониках и японской поэзии, сообщила пресс-служба Окинавского института науки и технологий (OIST).

"В прошлом исследования такого рода фокусировались на экстремально мощных и редких вспышках. Нам впервые удалось открыть исторические свидетельства существования чуть менее мощного выброса протонов, который примерно в 3-10 раз уступает по силе этим рекордным проявлениям, но при этом все равно является опасным", - заявил профессор OIST Хироко Мияхара, чьи слова приводит пресс-служба института.

За последние несколько десятилетий физики открыли свидетельства того, что Земля с момента появления человеческой цивилизации пережила сразу несколько мощнейших вспышек на Солнце, аналоги которых сегодня вызвали бы техногенную катастрофу. В частности, анализ годичных колец деревьев показывает, что за последние 15 тыс. лет произошло как минимум пять подобных событий, каждое из которых в десятки раз усилило облучение Земли космическими частицами.

Профессор Мияхара и его коллеги заинтересовались тем, можно ли аналогичным образом выявить следы чуть менее крупных, но при этом опасных проявлений солнечной активности, которые происходят в десятки раз чаще. Руководствуясь этой идеей, исследователи выяснили точный состав атомов годичных колец средневековых японских кипарисов и проанализировали различные хроники и тексты, относящиеся к началу XIII века, когда Солнце переживало длительный пик активности.

В процессе работы с этими данными и документами ученые обратили внимание на то, что придворный японский поэт Фудзивара Тэйка упоминал в своем творчестве и дневниках, что он видел странные вспышки в небе над Киото в феврале 1204 года. Аналогичные заметки ученые обнаружили в китайских хрониках того времени, что заставило их детально изучить годичные кольца кипарисов, сформировавшиеся на рубеже XII и XIII веков.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что Земля пережила мощную вспышку солнечной активности зимой 1200 года или весной 1201 года, которая примерно в 3-10 раз уступала по силе так называемому "событию Мияке", мощнейшей вспышке на Солнце в 774 или 775 году. В это же время хроники повествуют об увеличении числа пятен на поверхности светила, что потенциально может быть связано с формированием данной вспышки.